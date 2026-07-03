Раскрыт план МАГАТЭ по ядерным объектам Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено в скором времени получить доступ к ядерным объектам Ирана.

С таким заявлением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, агентство рассчитывает, что это произойдёт в течение нескольких недель.

«...Я надеюсь, что если окончательное соглашение (между США и Ираном. — RT) будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам», — сказал Гросси в беседе с РИА Новости.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран согласился почти на все требования США.