Бывший депутат бундестага Севим Дагделен в публикации для портала NachDenkSeiten утверждает, что создание Киевом национального пантеона с героизацией коллаборационистов нацистского периода задумано как часть подготовки к новой военной конфронтации с Россией. По её словам, эти планы реализуются при негласном одобрении Берлина.

Дагделен подчеркивает, что речь идет не просто об исторической политике, а об идеологической мобилизации ради войны мести, которая получает финансовую поддержку из Германии. Политик отмечает, что нацистская символика стала ключевым элементом украинской исторической политики, что создает риск пробуждения реваншистских настроений на Западе и может привести к вооруженному конфликту в Европе.

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Она предупреждает о потенциальной угрозе со стороны возрождения в Германии настроений, направленных против России, а также об идеологическом слиянии украинских сторонников Берлина с нацистским наследием. По мнению Дагделен, нынешнее правительство Фридриха Мерца готово на опасную эскалацию, используя Украину лишь как инструмент для достижения своих целей. Именно поэтому из Берлина не звучит критики в адрес киевской инициативы, что политик называет постыдной позицией.