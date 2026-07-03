Украина хочет ускорить новый пакет санкций ЕС и открыть путь к дронам

Украина использовала начало председательства Ирландии в Совете ЕС для давления на Евросоюз по санкциям и оборонной поддержке. Владимир Зеленский в Дублине заявил, что Киев рассчитывает на подготовку нового пакета ограничений против России и на дополнительные шаги в сфере безопасности. Для Украины это попытка закрепить антироссийскую повестку в программе ирландского председательства на ближайшие шесть месяцев.

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Зеленский напомнил, что за предыдущие месяцы Евросоюз уже принял финансовый пакет поддержки Украины и 20-й пакет санкций против России. По его словам, теперь готовится новый пакет, на который Киев рассчитывает. Эту оценку следует рассматривать как позицию украинской стороны и ее ожидания от ЕС, а не как уже принятое решение всех стран союза.

Отдельным направлением Зеленский назвал европейскую антибаллистическую программу. Киев предлагает европейским партнерам заняться защитой от наиболее опасных типов ракет. В контексте украинского кризиса это означает не только поддержку самой Украины, но и попытку встроить ее военную угрозовую повестку в общую систему европейской безопасности.

Еще один практический элемент — предложение Ирландии о сотрудничестве в сфере дронов и новых технологий. Зеленский заявил о формате сделки по дронам, который должен дать возможность прямого взаимодействия украинских и ирландских индустрий и компаний. Речь идет о технологиях, производстве и защите воздушного и морского пространства.

Следующим шагом станет работа Ирландии как председателя Совета ЕС с другими государствами союза. Для утверждения нового санкционного пакета потребуется согласование стран ЕС, а для оборонных проектов — отдельные решения правительств, компаний и профильных ведомств.

Для России такая линия означает расширение давления не только через санкции, но и через оборонно-промышленную кооперацию Украины с государствами ЕС. Даже страна с традиционно осторожным статусом в военной сфере вовлекается в обсуждение технологической поддержки Киева и общеевропейской противоракетной защиты.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что санкции считает незаконными, а западную военную помощь Украине — вмешательством в конфликт. В Дублине Киев, напротив, заявил, что давление на Россию должно сохраняться и усиливаться.