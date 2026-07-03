Намерения Киева создать на Украине целый национальный пантеон с увековечиванием памяти пособников нацистов — это часть подготовки к новой войне против России. Планы обсуждаются при молчаливом согласии Германии, заметила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в материале для издания NachDenkSeiten.

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«Это — не просто историческая политика: это идеологическая мобилизация для войны мести против России, финансируемая Германией. <…> Становится все более очевидным, что зловещий нацистский апофеоз стал определяющим элементом украинской исторической политики», — отметила Дагделен.

По ее мнению, эта политика может пробудить опасные антироссийские реваншистские настроения на Западе, что в свою очередь подтолкнет континент к вооруженному конфликту.

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Потенциальной угрозой для Европы может стать возрождение в Германии реваншистских настроений, направленных против России, а также идеологическая консолидация украинских сторонников Берлина вокруг образов, связанных с нацистской символикой и историческим наследием, подчеркнула политик.

При этом кабинет нынешнего канцлера Фридриха Мерца, судя по всему готов пойти на крайне опасную эскалацию, тогда как Украина и ее граждане всего лишь являются инструментом в их руках для достижения целей, уверяет Дагделен. Именно поэтому, отметила она, из Берлина не звучит критики в адрес инициативы Киева по созданию так называемого национального пантеона. Дагделен назвала такую позицию Германии постыдной.

1 июля Верховная Рада Украины приняла закон о создании украинского национального пантеона.

Так, пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что создание национального пантеона на Украине, чествующего лидеров Украинской повстанческой армии* (УПА; признана экстремистской и запрещена в России), является очередной эскалацией в отношениях Киева и Варшавы.

*УПА; признана экстремистской и запрещена в России.