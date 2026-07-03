Пока вы спали: просчет Зеленского и Трамп о согласии Ирана на все

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В Европарламенте подняли на смех Зеленского из-за дипломатического просчета

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что президент Украины Владимир Зеленский своими руками раскрутил международный скандал из-за героизации нацизма на Украине, после которого европейские государства начали процесс лишения его государственных наград, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в социальной сети X.

"Никто так эффективно не предал огласке трагическую историю Волынской резни и почитания бандеровцев на Украине, как... сам Зеленский! Поздравляем! Пусть весь мир узнает об этом и поймет единственно правильную позицию Польши!" — написала парламентарий.

Она также обратила внимание на то, что после распространения информации о героизации нацизма на Украине практика лишения наград главы киевского режима распространилась и на другие страны Европы.

В МИД прокомментировали заявление Сибиги о переговорах с Россией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России "сесть за стол переговоров" откровенно абсурдно. По его словам, до сих пор остается в силе решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с РФ, пишет РИА Новости.

"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", - сказал дипломат.

Замминистра также отметил, что прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и "тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса".

В США поставили Мерца и Макрона на место за слова о России

Европейские армии не могут нанести поражение России, на которое надеются канцлер Германии Фридрих Мерц, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он также отметил мощь Вооруженных сил России, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Мерц вместе со своим министром обороны, фон дер Ляйен и другими говорит, что Германия превратится в огромную военную силу с очевидной целью — угрожать России. Похожие заявления звучат и от других лидеров европейских стран. <…> От Макрона. <…> Все эти люди говорят нелепые вещи о потенциале Европы победить и уничтожить Россию. <…> Это абсурд. <…> Они даже не смогли бы защитить побережье Балтии, удержать западную Украину. <…> Это чепуха. Но опасная чепуха. И она вызывает очень опасную реакцию со стороны России", — отметил он.

Кроме этого, эксперт указал на мощь Вооруженных сил России.

Трамп заявил, что Иран на переговорах с США согласился почти на все

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран в ходе переговоров с американской стороной согласился практически на все, что нужно Вашингтону. Американский лидер добавил, что переговоры продолжаются, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

"Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно", - заявил он.

Глава Белого дома отметил, что переговоры с Тегераном все еще продолжаются.

"Делают залпы". В Британии пришли в ужас от новшеств России на СВО

Благодаря новым реактивным беспилотникам российские атаки стали более эффективными, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph. Авторы публикации отметают, что новые БПЛА можно принять за ракеты.

"Новые российские реактивные беспилотники <…> проносятся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. <…> Украинские официальные лица заявляют, что Россия наносит удары <…> с увеличенной скоростью, чтобы перегрузить систему ПВО, вынуждая Киев тратить свои самые ценные перехватчики и создавать пробелы, через которые могут проскакивать баллистические и крылатые ракеты", — говорится в материале.

В публикации также говорится, что российское военное ноу-хау во многом обесценило средства противовоздушной обороны ВСУ.