Раскрыта цена конфликта Зеленского с Польшей

Ссора с Польшей является большой ошибкой президента Владимира Зеленского, которую Варшава не забудет никогда, рассказал политолог Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях для Киева скандала с польскими властями.

По словам эксперта, украинский лидер повел себя неэтично, начав героизацию виновников Волынской резни. Он отметил, что для поляков это совершенно неприемлемо.

«Какая героическая история, если уничтожались невинные люди — дети, старики, женщины. Поэтому и возникла ссора. В принципе, можно было это все сделать не так пафосно, как сделал Зеленский. Тогда, может быть, поляки как-то и проглотили бы. Но когда это все делается в рамках внешней и внутренней политики, то, естественно, Польша не смогла стерпеть. Сейчас поляки даже выступают против Зеленского. И в целом это может для него сложиться не очень хорошо», — считает Глазунов.

В Польше позлорадствовали над Зеленским

Он также напомнил, что Польша связана с США и имеет определенный вес в политике. Это значит, что Зеленский может запросто лишиться президентского кресла, при этом восстановить связи с Варшавой уже вряд ли удастся.

Ранее Матеуш Моравецкий заявил, что Киев заплатит за решение Владимира Зеленского создать «пантеон героев» Украины. Он подчеркнул, что трудно представить евроинтеграцию страны, официально почитающей военных преступников.