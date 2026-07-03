Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер в социальной сети X раскритиковал позицию украинского посла Алексея Макеева.

Политик предположил, что дипломат опасается прекращения финансирования Украины и поэтому активно призывает немцев не голосовать за АдГ.

В Германии жестко высказались о роли Украины

Фронмайер заявил, что паника посла свидетельствует о его обеспокоенности тем, что в случае прихода к власти АдГ немецкие средства будут направляться на нужды Германии, а не Украины.

Ранее сообщалось, что в Британии рассказали о новой тактике ВС РФ в зоне СВО.