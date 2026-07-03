Отчет Секретной службы раскрыл ошибки, которые едва не стоили Трампу жизни
Согласно отчёту генерального инспектора Министерства внутренней безопасности США, сотрудники Секретной службы допустили ряд ошибок, которые не позволили предотвратить покушение на Дональда Трампа в июле 2024 года, когда он был кандидатом в президенты от Республиканской партии.
В документе указано, что служба упустила несколько возможностей выявить и предотвратить попытку Томаса Крукса. В числе причин - недостаточная подготовка персонала, неполадки с оборудованием, отсутствие совместного оперативного штаба с местной полицией, из-за чего не была получена информация о подозрительном поведении Крукса, а также нехватка сотрудников и неспособность перекрыть возможную огневую позицию.
Трамп описал переговоры с Ираном фразой «согласились практически на все»
Напомним, что стрельба произошла 13 июля 2024 года, Трамп был легко ранен в ухо, а стрелок был убит на месте. Трамп позже выиграл выборы и стал президентом во второй раз.
Ранее Трамп заявил, что Иран согласился практически на все условия США.