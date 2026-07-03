Экс-президент Венгрии раскритиковал политику Мадьяра

Решения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра ведут страну к холодной гражданской войне. Об этом заявил бывший президент государства Янош Адер в интервью порталу Mandiner.

«Сейчас могут быть созданы опасные прецеденты, и последствия непредсказуемы... Мы можем устроить период холодной гражданской войны, с оруэлловским миром, где любовь на самом деле означает ненависть, мир — войну, а свобода — рабство», — сказал экс-глава государства.

Адер добавил, что планы Мадьяра по отстранению действующего президента Венгрии Тамаша Шуйока с должности путем принятия поправок в конституцию нарушают принцип верховенства права. По его словам, в стране не происходило подобного с 1990 года.

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1 июня Мадьяр заявил, что инициирует в парламенте процедуру импичмента Шуйока, если тот откажется добровольно покинуть свой пост. По словам премьера, он проинформирует фракцию правящей партии «Тиса» о своих предложениях, после чего депутаты немедленно начнут необходимые процедуры.

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