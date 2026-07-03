Европейские армии не в состоянии нанести поражение России вопреки утверждениям канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. На это указал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ отлично организованы, обучены и хорошо оснащены, поэтому сейчас худший момент, чтобы воевать с ними. Однако, как отметил эксперт, европейские лидеры, в том числе Мерц, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявляют о способности Европы победить и уничтожить Россию.

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«Это абсурд. <…> Они даже не смогли бы защитить побережье Балтии, удержать западную Украину. <…> Это чепуха. Но опасная чепуха. И она вызывает очень опасную реакцию со стороны России», — предупредил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз (ЕС) усугубляет напряженность на европейском континенте и вынуждает Москву планировать ответные меры для обеспечения безопасности страны.