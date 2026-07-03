Трампа уличили в скупке обвалившихся из-за его пошлин акций

Президент США Дональд Трамп в 2025 году скупал обвалившиеся из-за введенных им пошлин акции крупных технологических компаний. В этом его уличил телеканал CNBC.

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Утверждается, что глава Белого дома совершал около 62 сделок по покупке акций в день, однако 8 апреля прошлого года число сделок резко выросло до 327. Всплеск покупательской активности совпал с окончанием четырехдневного обвала котировок, вызванных анонсированием плана по введению повышенных таможенных пошлин.

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Среди компаний, чьи акции приобретал Трамп в этот период, оказались Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Nvidia.

Ранее акции авиагиганта Boeing упали после заявления Трампа о согласии Китая на приобретение 200 самолетов этой компании. Случившееся объяснили тем, что озвученное количество оказалось намного меньше того, на которое рассчитывали аналитики.