Трамп описал переговоры с Ираном фразой «согласились практически на все»

Тегеран в рамках переговоров с американской стороной пошел на сделку и практически полностью согласился на все, что необходимо Вашингтону. Об этом сказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», — признался американский лидер.

При этом переговорный процесс еще продолжается, отметил Трамп.

Ранее источники The Wall Street Journal сообщили, что американцы предложили представителям Исламской Республики компромиссную идею о разморозке части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом. Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были обсудить с катарскими посредниками реализацию достигнутого в июне первоначального соглашения об открытии транспортной артерии.