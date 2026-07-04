Al Hadath: переговоры между Ираном и США возобновятся в Пакистане 11 июля

Новый раунд переговоров между представителями Ирана и США пройдет в Пакистане 11 июля. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

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По данным его источников, на консультациях планируется обсудить вопросы санкций против Ирана, разморозки его активов, а также ядерное досье исламской республикиа консультациях планируется обсудить вопросы санкций против Ирана, разморозки его активов, а также ядерное досье исламской республики.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Тегерану недельного перерыва в переговорах в связи с похоронами верховного лидера Ирана Али Хаменеи.