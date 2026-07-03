Более двух тысяч человек погибли во Франции из-за экстремальной жары

Аномальная жара, охватившая Францию в конце июня, привела к резкому росту смертности. По данным министерства здравоохранения страны, за неделю с 22 по 28 июня зафиксировано более двух тысяч смертей.

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Министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что речь идет примерно о 2025 летальных исходах. Однако, она уточнила, что эта цифра далека от окончательной и в ближайшее время может вырасти.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе Иль-де-Франс, где смертность за неделю выросла на 62 процента. Аналогичный скачок зафиксирован в регионе Пеи-де-ла-Луар на западе страны. По интенсивности этот эпизод сравнивают с катастрофической жарой 2003 года, когда во Франции погибли около 15 тысяч человек, главным образом пожилые граждане в домах престарелых.

Июньский температурный пик стал одним из самых рекордных за всю историю метеонаблюдений во Франции. Аномальная жара принесла 40-градусную температуру во многие города.

Между тем

В четверг экологическая партия "Европа-Экология - Зеленые" внесла в парламент вотум недоверия правительству Себастьяна Лекорню. Оппозиция обвинила кабинет в недостаточных мерах по адаптации к климатическим изменениям и неподготовленности системы здравоохранения к экстремальным погодным явлениям.