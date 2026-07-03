Госдеп назвал тему переговоров глав МИД США и Китая

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития конструктивных двусторонних отношений.

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Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт в письменном заявлении, Рубио подчеркнул важность построения таких отношений на основе справедливости и взаимности для обеспечения стратегической стабильности, как это обозначил президент Дональд Трамп.

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