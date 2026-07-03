Глава канцелярии Навроцкого назвал Западную Украину «Малопольшей»
Глава канцелярии польского лидера Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал области Западной Украины «Малопольшей».
Его слова транслировал TV Republika.
«Прославление Бандеры, прославление преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведёт в западный мир, в мир цивилизации», — отметил он.
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Восточной Малопольшей в 1918—1939 годах называли три воеводства в Польской Республике. Исторический регион в настоящий момент входит в состав и Польши, и Украины. Большая часть принадлежит Украине: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.