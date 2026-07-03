Глава канцелярии польского лидера Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал области Западной Украины «Малопольшей».

Его слова транслировал TV Republika.

«Прославление Бандеры, прославление преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведёт в западный мир, в мир цивилизации», — отметил он.

Президент Польши резко высказался о конфликте с Украиной

Восточной Малопольшей в 1918—1939 годах называли три воеводства в Польской Республике. Исторический регион в настоящий момент входит в состав и Польши, и Украины. Большая часть принадлежит Украине: Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области.