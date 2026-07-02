В Нью-Йорке из-за аномальной жары плавится асфальт

В Нью-Йорке из-за аномальной жары начал плавиться асфальт. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, на некоторых улицах Нью-Йорка начал плавиться асфальт. В некоторых местах дорожное покрытие настолько обмякло, что его можно повредить рукой.

2 июля температура воздуха в Нью-Йорке поднялась до +38C°. При этом синоптики полагают, что жара продержится до субботы — в пик температуры индекс жары может подняться до +44C°.

Ранее аномальная жара, которая в последнее время наблюдалась в Европе, добралась до США.