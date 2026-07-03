«Должен уйти в отставку»: в Киеве обратились к Зеленскому после удара ВС РФ

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку после ночного удара возмездия по Украине.

По его словам, разрушения в городах огромны, а баллистические ракеты практически невозможно сбить, так как у ВСУ нет для этого средств. Соскин отметил, что власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной, а исполнительная и законодательная ветви власти полностью бессильны.

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Политолог подчеркнул, что срок полномочий Зеленского истёк уже три года назад, к тому же к нему есть колоссальные претензии, поэтому единственным выходом является отставка.

Ранее сообщалось, что девять человек доставили в больницы после атаки ВСУ на маршрутное такси.