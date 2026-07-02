Посол Украины похвасталась «маленькой победой» в вопросе дерусификации

Посол Украины в Швеции Светлана Залищук похвасталась «маленькой победой» в вопросе дерусификации. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, отныне Швеция официально будет использовать украинские, а не российские варианты написания названий городов Украины.

«Маленькая, но важная победа. С сегодняшнего дня Швеция официально использует написание: Kyjiv, а не Kiev; Odesa, а не Odessa; Donbas, а не Donbass. Это результат наших совместных усилий», — написала дипломат.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отреагировал на идею переименовать связанные с Украиной названия улиц и объектов.