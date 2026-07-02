Ормузский тупик: Тегеран отверг взятку Трампа за проход судов
Администрация президента США Дональда Трампа попыталась договориться с Ираном о снятии контроля над стратегически важным Ормузским проливом, предложив в обмен разблокировать часть замороженных иранских активов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, детали сделки обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер во время визита в Доху. Американские представители пытались использовать катарских посредников, чтобы склонить иранское руководство к компромиссу и тем самым разблокировать важнейший морской путь для глобальных поставок нефти.
Однако инициатива Белого дома не получила поддержки в Тегеране. Иранские власти категорически отказались от подобных условий, подтвердив свое намерение сохранять контроль над акваторией. Военное руководство страны в ответ на попытку торга пригрозило жесткими мерами в отношении любого судна, которое попытается проследовать через пролив без согласования с иранскими властями.