На популярном у российских туристов пляже в Стамбуле произошел пожар

Крупный пожар произошел на территории стамбульского пляжного комплекса Viranbağı Plajı на острове Бююкада, который пользуется популярностью у российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы с места событий, изначально возгорание произошло в одном из ресторанов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую территорию. В результате пострадали как минимум 4 человека — все они отравились дымом.

В данный момент посетителей пляжа эвакуировали. В тушении пляжа задействованы сотрудники лесной охраны и авиация. Согласно последним данным, пламя удалось локализовать.

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