Экс-депутат Рады назвал мотив покушения на Ермолаева
Бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако, мог представить в Европарламенте сведения об участии силовиков в рейдерских захватах бизнеса на Украине. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
Если предприниматель хотел выступать в Европарламенте, то темой выступления стала бы не политика, а бизнес и коррупция, власть, которая занимается рейдерскими захватами, считает Килинкаров.
Ранее стало известно, что Ермолаев планировал выступить в Европарламенте и осудить коррупцию на Украине. По словам бывшего сотрудника Генерального директората внешней безопасности (DGSE) Минобороны Франции Клода Монике, такое решение олигарха могло быть воспринято как провокация.
Взрыв у подъезда жилого дома в Монако, в результате которого пострадал Ермолаев, произошел 29 июня. На записи камер наблюдения попал подозреваемый — он оставил на месте преступления рюкзак, после чего скрылся.