Появились новые неожиданные подробности покушения на Ермолаева

Стали известны новые подробности покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.

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По информации издания, исполнителем покушения могла оказаться женщина 30 лет. Ранее предполагалось, что взрывчатку у дома Ермолаева оставил мужчина.

«Женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома <...> Ермолаева», — сообщает источник.

Отмечается, что после взрыва подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей, а после бежала из страны. Кроме того, перед исполнением покушения она долгое время сидела на скамейке напротив дома жертвы.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — СМИ сообщили, что среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники.