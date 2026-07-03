Кейт Миддлтон начала уговаривать принца Уильяма встретиться с братом Гарри в Великобритании

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала уговаривать принца Уильяма встретиться с братом Гарри и его женой Меган Маркл в Великобритании. Об этом сообщает US Weekly.

Кейт Миддлтон захотела встретиться с детьми принца Гарри и Меган Маркл и пытается уговорить супруга.

"На данный момент Уильям не планирует там присутствовать, но ситуация может измениться. Кейт пытается убедить Уильяма встретиться с Гарри, Меган и детьми. Она хочет увидеть детей принца Гарри и Меган. Раньше у них не было возможности увидеть Арчи и Лилибет, поэтому, когда они узнали, что те приедут, это стало шоком. Они пытаются все организовать, потому что таких возможностей очень мало", — заявил инсайдер издания.

До этого принцу Гарри и Меган Маркл предложили остановиться в королевской резиденции в Лондоне. Поездка пары и их детей, Арчи и Лилибет, в Великобританию запланирована на 6–10 июля.

20 июня принц и принцесса Уэльские посетили второй день Royal Ascot — престижных скачек, которые ежегодно проходят в графстве Беркшир. Кейт Миддлтон предпочла для выхода желтое платье и шляпку с вуалью в тон от модельера Джейн Тейлор. Образ дополнили бриллиантовые серьги-люстры и браслет из жемчуга и бриллиантов. По словам экспертов, образ принцессы напоминал выходы Елизаветы II. Принц Уильям появился на публике в костюме и цилиндре.