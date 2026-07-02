Забравшиеся на Эмпайр-Стейт-Билдинг российские руферы предстали перед судом

Забравшиеся на Эмпайр-Стейт-Билдинг российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау предстали перед судом в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC.

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В рамках короткого заседания адвокат ответчиков заявил, что прокуратура предъявила слишком много обвинений для такого дела. По информации канала, судья постановил освободить их под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Руферы не признали свою вину.

По информации американских СМИ, их обвиняют в незаконном проникновении на частную территорию, нарушении общественного порядка, хранении инструментов для взлома, попытке проникновения с отягчающими обстоятельствами, создании угрозы безопасности окружающих, умышленной порче имущества или незаконном вмешательстве в работу объекта, а также в нарушении местных норм для высотных зданий.

Иван Биркус на шпиле сделал предложение своей избраннице. За происходящим следил полицейский вертолет. Эмпайр-стейт-билдинг — один из высочайших небоскребов мегаполиса. Его шпиль расположен на высоте 443 метров, зона для посетителей ограничена 381 метром. Чем еще известны руферы — в материале «Вечерней Москвы».