Раскрыта грозящая Макрону опасность

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается удержать власть после того, как его полномочия подойдут к концу. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Данилина, после ухода Макрона с поста ему грозят судебные разбирательства. Из-за этого, как считает эксперт, Макрону придется удерживать власть, либо обеспечить наличие доверенного преемника.

«Макрон держится за власть обеими руками и ногами. Он вцепился в нее как клещ, потому что понимает, что за ним очень много “косяков”, начиная от ковидного периода и заканчивая продвижением тех политиков, которые вызывают серьезную неприязнь во французском обществе. Если после его ухода оппозиция придет к власти, то она устроит преследование Макрона», — считает Данилин.

Ранее Макрон несколько дней подряд выходил на публику в темных очках.