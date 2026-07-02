Раскрыта грозящая Макрону опасность

Эксперт заявил, что Макрон попытается удержать власть после конца полномочий
Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон попытается удержать власть после того, как его полномочия подойдут к концу. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
По мнению Данилина, после ухода Макрона с поста ему грозят судебные разбирательства. Из-за этого, как считает эксперт, Макрону придется удерживать власть, либо обеспечить наличие доверенного преемника.
«Макрон держится за власть обеими руками и ногами. Он вцепился в нее как клещ, потому что понимает, что за ним очень много “косяков”, начиная от ковидного периода и заканчивая продвижением тех политиков, которые вызывают серьезную неприязнь во французском обществе. Если после его ухода оппозиция придет к власти, то она устроит преследование Макрона», — считает Данилин.
Ранее Макрон несколько дней подряд выходил на публику в темных очках.