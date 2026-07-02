Издание The Economist пишет, что объявленная Владимиром Зеленским «40-дневная операция» — это отчаянная попытка Киева переломить ход событий и принудить Россию к мирным переговорам до августа. По мнению аналитиков издания, этот срок критически важен, поскольку в противном случае ВС РФ могут начать масштабное осенне-зимнее наступление.

Ставка Украины сделана на попытку ударов по российской логистике, НПЗ, мосты, паромы и военные объекты в Крыму. В публикации говорится, что Киев пытается увеличить издержки России от конфликта.

При этом западные эксперты подчеркивают, что ситуация на Донбассе остается для ВСУ тяжелой: Россия сохраняет полное преимущество в живой силе и боеприпасах, ежедневно накрывая позиции Украины сотнями авиабомб и десятками ракет. В статье отмечается, что «40 дней» — это скорее инструмент политического шантажа, нежели реальный военный план, способный кардинально изменить расстановку сил на фронте.

Зеленский сделал заявление после удара возмездия по Киеву

Ранее Владимир Зеленский в своем аккаунте в Telegram подтвердил утверждение «плана влияния», в реализации которого ключевая роль отведена Центру специальных операций СБУ «Альфа». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Киева устроить "40 дней ада", заявила, что объявленная операция лишь подтверждает террористическую сущность киевского режима, а поддержка подобных инициатив западными кураторами давно перестала быть секретом.