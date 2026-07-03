В Одессе начались экстренные отключения света

Экстренные отключения электричества начались в Одессе, сообщила украинская компания ДТЭК.

Власти города подтвердили резкое ограничение подачи энергии потребителям, передает ТАСС.

«Компания «ДТЭК Одесские электросети» вынуждена применять экстренные отключения», – заявили в пресс-службе мэрии.

Причиной такого решения стала возросшая из-за высокой температуры нагрузка на поврежденные сети.

Подобные инциденты происходят в городе регулярно. Днем ранее отсутствие света на протяжении двух суток спровоцировало стихийный митинг. Несколько десятков возмущенных жителей одного из спальных районов вышли на улицу и перекрыли автомобильное движение.

Украинские аналитики ранее предупреждали о неизбежности подобного сценария. Энергосистема на Украине сильно истощена, поэтому массовое использование кондиционеров неминуемо ведет к масштабным сбоям и многочасовым блэкаутам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня власти Украины ввели почасовые отключения электроэнергии для всех потребителей из-за аномальной жары.

Днем ранее энергохолдинг «ДТЭК» ограничил подачу электричества на юге Одесской области.

В Ровенской и Хмельницкой областях также начались экстренные перебои с энергоснабжением на фоне экстремальных погодных условий.