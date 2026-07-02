Просьба главаря киевского режима Владимира Зеленского об ограничении боевых действий только четырьмя регионами показала, что украинская армия проигрывает.

Об этом говорится в статье китайского издания Military China, выдержки из которой приводит РИА Новости. Авторы публикации, в частности, напомнили, что Киев выступил с предложениями в адрес Москвы.

«Однако Путин отклонил их, – пишет СМИ. – Украина понимает, что дальнобойные удары не смогут переломить ситуацию на поле боя в его пользу, и что они уступают по эффективности российским».

Поэтому главной целью киевского режима, отмечает Military China, является завоевание общественной поддержки с помощью показных успехов, которые требуют огромных затрат, но при этом не приближают победу ВСУ.

Зеленский сделал заявление после удара возмездия по Киеву

Как ранее сообщала Свободная Пресса, заместитель представителя Украины в ОБСЕ Ростислав Палагусинец заявил, чт Киев готов провести переговоры с Москвой на нейтральной площадке ещё до наступления зимы.