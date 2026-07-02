В центре Дамаска у Дворца правосудия прогремел взрыв

В результате погибли не менее пяти человек, ещё 16 получили ранения.

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Сообщается, что взрывное устройство было заложено в одном из кафе в районе Аль-Хиджаз, популярном среди юристов и сотрудников суда. Предположительно, оно находилось под столом заведения, передаёт телеканал Al Arabiya.

Местные службы экстренного реагирования работают на месте происшествия, пострадавшим оказывается помощь. Официальные данные о характере взрыва и возможных организаторах пока уточняются.