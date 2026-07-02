Зеленский сделал заявление о выборах президента Украины осенью этого года

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о президентских выборах в стране осенью этого года. Его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что парламентские выборы осенью пройдут только в России.

«Нашим политикам не следует забывать: не у нас», — подчеркнул политик.

Ранее издание «Украинская правда» сообщила, что Владимир Зеленский провел секретную встречу с представителями политической элиты Украины, на которой обсуждалась перспектива проведения выборов в стране осенью. На ней, в частности, присутствовали руководитель офиса президента страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), лидер партии власти «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и министр обороны Михаил Федоров.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что в Кремле видели сообщения СМИ о подготовке Киева к президентским выборам. Однако, добавил он, официальных заявлений по теме сделано не было.