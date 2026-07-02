Стала известна цель поездки Пашиняна в Иран

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует посетить похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. По словам Пашиняна, он планирует короткую однодневную поездку.

«Да, завтра поеду и завтра же вернусь. Естественно, предусмотрены контакты с руководством Ирана», — заявил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что посетит похороны Али Хаменеи.