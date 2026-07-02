Вольфович призвал избегать поездок в приграничные регионы России

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии предупредил о рисках из-за атак беспилотников. Он заявил, что в этих районах регулярно фиксируются налёты дронов, поэтому гарантировать безопасность путешествий невозможно, особенно в случае частных поездок.

Заявление Александра Вольфовича прозвучало после инцидента в Брянской области, где беспилотник нанёс удар по туристическому автобусу с гражданами Белоруссии, передаёт госагентство БелТА. Два водителя находятся в тяжёлом состоянии, также сообщалось об одном пострадавшем пассажире; все были оперативно эвакуированы в Гомельскую область.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, квалифицировав произошедшее как теракт.