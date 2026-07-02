Владимир Зеленский сделал очередное резкое заявление в ходе осмотра объектов военной инфраструктуры в Киеве, пострадавших от ночного удара возмездия со стороны российских войск. Глава киевского режима теперь настаивает, что единственным способом принудить Москву к прекращению боевых действий является давление непосредственно на столицу России, а не попытки изоляции Крыма.

«Только "остров Москва" может принудить Путина к прекращению войны. Не Крым», — заявил Зеленский журналистам.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Киев намерен превратить Крым в «остров», чтобы шантажировать Москву мирным соглашением на своих условиях. Эта инициатива вызвала лишь иронию в российском внешнеполитическом ведомстве.

Зеленский сделал заявление после удара возмездия по Киеву

Комментируя планы Федорова, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российские военные активно работают над «противоядием» от украинских беспилотников, а саму риторику министра объяснил его недавним вступлением в должность.

«Он недавно в должности, ему освоиться надо», — добавил тогда Лавров, фактически высмеяв стратегические фантазии украинского чиновника.

Новое завление Зеленского можно расценивать, как признак провала прежней стратегии Киева.