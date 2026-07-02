Пашинян анонсировал обсуждение с Россией одного вопроса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна продолжит разговор с Россией о вопросе эксплуатации железных дорог в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Пашинян предложил дружественным странам купить право концессионного управления железными дорогами в Армении. Позже он уточнил, что не собирается обсуждать этот вопрос без участия России.

В своем новом заявлении по этому вопросу Пашинян подчеркнул, что Ереван продолжит рабочие обсуждения с Россией. Одновременно с этим он добавил, что упомянутые железные дороги являются собственностью Армении, и она будет управлять своей собственностью самостоятельно.

«Подробностей сказать не могу, потому что эти вопросы должны решаться, в том числе по результатам юридических консультаций и рабочих обсуждений. Но одно могу сказать: во всех процессах задействована Южно-Кавказская железная дорога, то есть они осведомлены о том, что происходит», — добавил он.

Ранее Пашинян заверил, что Армения не ставит задачу создать кризис в отношениях с Россией.