Вероятность размещения ядерного оружия в Литве оценили

Инициатива литовского руководства разрешить размещение ядерного оружия на территории республики является исключительно риторическим приемом и демонстрацией обеспокоенности, в то время как реальная вероятность такого шага со стороны стран НАТО фактически равна нулю. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Константин Калачев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на совещании с чиновниками предложил изменить Конституцию республики, которая на данный момент полностью запрещает нахождение оружия массового поражения на ее территории. Глава государства объяснил необходимость пересмотра основного закона ухудшением геополитической ситуации, подчеркнув, что действующая конституция принималась в совершенно иных исторических реалиях.

Комментируя мотивы литовских властей, специалист отметил, что подобное заявление продиктовано стремлением государства укрепить свою безопасность на фоне гипотетических сценариев военного столкновения и определенной неуверенности в безоговорочной поддержке со стороны ключевых союзников по Североатлантическому альянсу.

Это просто демонстрация обеспокоенности состоянием российско-литовских отношений, проблемами безопасности. В обозримой перспективе, когда речь заходит о том, что может произойти столкновение России с какой-либо страной НАТО, в первую очередь к этой роли примеряют страны Балтии. Они чувствуют себя незащищенными, не будучи уверенными в том, что в нынешних условиях Соединенные Штаты Америки во главе с Трампом придут на помощь. Поэтому это заявление — психологическая атака, демонстрация серьезности намерений литовских властей в готовности защищать свой суверенитет, свою независимость, в том числе через размещение ядерного оружия. Они хотели бы спрятаться под ядерный зонтик. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

При этом политолог убежден, что дальше громких деклараций Вильнюса дело не пойдет, поскольку ни одна из ведущих ядерных держав Запада не согласится передать или разместить в Литве свои арсеналы.

«Я думаю, что вероятность нулевая. Ни одна страна не разместит ядерное оружие на территории Литвы. Уж точно не Америка Трампа. Я полагаю, что Франция и Великобритания тоже на это не готовы. Поэтому это не более чем декларация намерений. Но дальше декларации дело не пойдет. Кто там будет размещать ядерное оружие? Американцы, которые сворачивают присутствие в Европе? Франция, у которой своих проблем хватает и скоро выборы президента? Великобритания, которая сокращает военные расходы? Так что кто? Никто», — заключил эксперт.

Ранее в Финляндии вступили в силу поправки к законам, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия.