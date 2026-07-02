Драки французов за кондиционеры попали на видео

В коммуне Нантер в пригороде Парижа произошла драка в очереди за кондиционерами и вентиляторами — потасовка попала на видео. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел на фоне акции от торговой сети Lidl, которая устроила распродажу кондиционеров и вентиляторов. Акция привлекла огромное число покупателей — еще до открытия магазина у его дверей собрались более ста человек.

Когда магазин открылся, толпа хлынула внутрь, сломав по пути стеклянные двери. В итоге между покупателями начались конфликты и драки — вскоре на место прибыла полиция.

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