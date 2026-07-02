Зеленский сделал заявление после удара возмездия по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 июля, заявил, что страна даст «справедливый ответ» после ночного массированного удара российских войск по Киеву.

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— Вы же знаете, мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет — за справедливый ответ, — заявил украинский лидер.

Так политик ответил на вопрос журналиста о том, поедет ли он в Москву после удара Вооруженных сил России, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В ночь с 1 на 2 июля российские военнослужащие атаковали Киев с помощью беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Целью удара, по словам представителей ведомства, были военно-промышленные и топливные объекты. В частности, в результате «удара возмездия» было поражено предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point. Позднее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах атаки, отметив, что Москва продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.