В Белоруссии объявили об усилении мер безопасности в Гомельской области

В приграничье Гомельской области Белоруссии усилены меры безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает БелТА.

Глава МВД уточнил, что все подразделения белорусской милиции, в том числе спецподразделения, будут работать по усиленному варианту. Его задействуют не только в местах проведения массовых мероприятий 3 июля, но и по всей республике.

«Особенно усилена безопасность в приграничье Гомельской области. Туда переброшены дополнительные наряды, которые будут обеспечивать безопасность наших граждан. Поэтому всем еще раз хочу сказать: волноваться не надо», — подчеркнул Кубраков.

2 июля украинские войска ударили при помощи беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии.

Гомельский облисполком сообщил, что инцидент произошел в 11:55 по московскому времени. Пассажирский автобус, принадлежащий частному перевозчику, следовал по маршруту «Минск – Гомель – Анапа».

По данным облисполкома, в салоне находились 19 пассажиров. В результате происшествия получили ранения двое водителей, которые являются уроженцами Гомельской области Белоруссии. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.