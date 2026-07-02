Строительство дорог в Амазонии ускорило распространение лихорадки денге

Американские и перуанские медики и экологи обнаружили, что постройка трансконтинентальной дороги, соединяющей Перу и Бразилию, привела к резкому ускорению распространения вируса денге на западе Амазонии. В результате этого число ежегодных заражений выросло в четыре раза по сравнению с 2009 годом, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

"Тропические регионы Земли быстро трансформируются в результате постройки транспортной инфраструктуры, однако пока мы мало чего знаем о последствиях реализации данных проектов для здоровья населения. Прокладка трансконтинентальной дороги через изолированный регион Мадре-де-Диос в Перу в 2009 году дала нам возможность изучить то, как реализация этого проекта повлияла на распространение вируса денге", - пишут исследователи.

Как объяснил доцент Университета имени Каэтано Эредии (Перу) Андрес Лескано, в последние два десятилетия в Амазонии идет активное строительство магистральных автодорог, соединяющих ранее разрозненные и изолированные друг от друга регионы Бразилии, Перу и граничащих с ними государств. В общей сложности страны планируют построить свыше 12,6 тыс. км шоссе, что должно улучшить экономическую ситуацию в регионе.

Медики и экологи заинтересовались тем, как постройка межокеанического транспортного коридора длиной в 2,6 тыс. км соединяющего Перу и Бразилию, повлияла на распространение различных патогенов. Для этого ученые собрали статистику по числу заражений лихорадкой денге и лейшманиозом в регионе Мадре-де-Диос, который был изолирован от остального Перу до постройки шоссе.

Проведенный учеными анализ показал, что частота заражений лейшманиозом почти не изменилась, тогда как распространение лихорадки денге резко ускорилось в населенных пунктах, расположенных в 5 км от трассы. Число ежегодных заражений данным вирусом выросло в четыре раза с момента постройки дороги, причем с ней оказалось связано около 57% случаев заражения.

Как предполагают ученые, ускоренное распространение болезни связано с ростом плотности населения, увеличением трафика между поселениями и повышенной мобильностью носителей денге. Также исследователи не исключают, что прокладка дороги помогла проникнуть в регион комарам вида Aedes aegypti - переносчикам денге. Однако явных доказательств этой гипотезы пока нет. Последующие наблюдения помогут понять, как именно сооружение трассы ускорило распространение вируса.

О лихорадке денге

Вирус денге представляет собой один из флавивирусов, к числу которых также относится возбудитель лихорадки Зика, клещевого энцефалита, геморрагической лихорадки и ряда других опасных болезней. Этот патоген широко распространен в тропических и экваториальных регионах Евразии, Африки и Америки, где его переносчиками являются комары вида Aedes aegypti. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно лихорадкой денге заражается до 400 млн человек. Лечения и вакцин от этого вирусного заболевания пока не существует.