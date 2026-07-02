Глава ВОЗ: вспышку хантавируса на лайнере можно считать завершившейся

Вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius завершилась. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сегодня для последнего человека, подвергшегося воздействию хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, завершился период карантина, он получил отрицательный результат теста и вернулся домой. С 25 мая не зарегистрировано новых случаев. Поэтому мы с большим удовольствием сообщаем, что ВОЗ считает вспышку завершившейся", - заявил Гебрейесус.

10 мая лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл к Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова). Эвакуация находившихся на борту завершилась 11 мая, и лайнер примерно с 30 членами экипажа направился в Нидерланды. За время вспышки, о которой ВОЗ стало известно 2 мая, организация сообщила о 13 подтвержденных случаях заражения редким и опасным для человека хантавирусом Андес и 3 связанных с инцидентом смертях.

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях у заразившихся развиваются поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.