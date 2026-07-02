Мэр одного из городов Мексики обручился с самкой крокодила

Он вступил с кайманом в символические отношения ради мира и спокойствия горожан.

Церемония состоялась в рамках традиционного ритуала, который проводится в Сан-Педро-Уамелуле уже более 500 лет. Перед этим «невесте» завязали пасть верёвкой, чтобы никто из участников торжества не пострадал. Праздник завершился танцем молодых и поцелуем.

Как пишет газета Jornada, необычный «брачный союз» появился для приношения даров богам, чтобы они обеспечили дожди и хороший урожай в городе. Издание отмечает, что в этих местах крокодилы ассоциируются с удачной рыбалкой — она считается основным источником пропитания для жителей.