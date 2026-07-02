В Черкасской области Украины демонтировали памятник Пушкину

Власти города Каменка Черкасской области демонтировали памятник Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство Укринформ со ссылкой на Черкасскую областную военную администрацию.

Отмечается, что решение о демонтаже принял Каменский государственный историко-культурный заповедник, которому принадлежит монумент. Перед этим памятник был лишен статуса объекта культурного наследия.

"На основании договора бесплатного временного хранения он перемещен на охраняемую территорию", - приводит агентство слова чиновника администрации.

Снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины отчиталось, что только за тот год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.