Пока вы не уснули: заявление генсека НАТО о вступлении Украины и удар дрона ВСУ по автобусу

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Генсек НАТО сделал заявление о вступлении Украины в альянс

У Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Handelsblatt.

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Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа

© Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу Минск-Анапа.

Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.

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Кличко высказался о массированной атаке на Киев

Киев подвергся самой массированной атаке с начала конфликта.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

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Фон дер Ляйен пообещала применить к Армении «опыт Украины»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов применить к Армении опыт Украины и Молдавии «в сфере диверсификации поставок энергоресурсов». Об этом сообщается на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен посетила Ереван 2 июля. Поводом для ее встречи с премьером Армении Николом Пашиняном стали недавние парламентские выборы. В Брюсселе их результаты сочли «подтверждением демократического курса Еревана и стремления к сближению с ЕС».

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Набиуллина оценила состояние российской экономики: главное с финансового конгресса ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 2 июля выступила на брифинге в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Она рассказала про состояние экономики, оценила падение фондового рынка и высказалась о влиянии топливного кризиса на инфляцию. Собрали основные тезисы её выступления.

Набиуллина категорически отвергла тезис о переохлаждении или общем замедлении экономики.

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Реакция Туска на действия Зеленского вызвала возмущение в Польше

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал нынешнего польского премьера Дональда Туска из-за его реакции на действия украинского лидера Владимира Зеленского.

Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

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Президент Литвы предложил один шаг для размещения ядерного оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил изменить Конституцию республики для разрешения размещения на ее территории ядерного оружия. Его слова после совещания с чиновниками передает LRT.

Сейчас основной закон Литвы предусматривает запрет на размещение оружия массового поражения.

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В Москве умер первый заместитель руководителя аппарата мэра Старовойтов

© mos.ru

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает источник «Известий».

По имеющейся информации, Старовойтов умер 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга.

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Известные иноагенты могут лишиться имущества в РФ: озвучены имена и сроки

Российские звезды, объявленные иноагентами, могут в скором времени лишиться своего имущества в России. Что оставили в России уехавшие из страны релоканты, разбиралось издание «Царьград».

Так, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) владеет резиденцией в деревне Грязь Московской области, территория которой около 2 га. В комплекс входят шестиэтажный дом, бассейн и подземный гараж. Стоимость замка и построек эксперты оценивают от 500 млрд до 1 трлн рублей.

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Reuters: Киргизия просит соседей о помощи в поставках топлива

Власти республики обратились к руководству Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркмении из-за усугубления дефицита нефтепродуктов в России.

В Бишкеке опасаются, что удары украинских дронов по российским НПЗ могут вызвать дефицит поставок. Как пишет Reuters, Киргизия импортирует более 90% бензина из России. Министерство энергетики страны сообщило, что запасы топлива остаются достаточными, а поставки идут в соответствии с планом. В июне власти республики ввели ценовое регулирование на некоторые виды розничной продажи топлива.

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