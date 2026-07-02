Очевидцы сняли на видео серии взрывов в Киеве

Очевидцы сняли на видео серии взрывов и пожары в Киеве. Кадры публикует канал «Военкоры русской весны» в «Максе».

«Гриб дыма поднимается над пылающим промышленным объектом в Бучанском районе», — сказано в посте.

На кадрах видны мощный пожар и черный дым.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что у Киева была «ужасная ночь», а российская атака стала «самой масштабной» с начала конфликта.