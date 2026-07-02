В Париже кварталы вокруг Елисейского дворца остались без электричества

Улица Фобур-Сент-Оноре в историческом VIII округе Парижа, на которой находятся Елисейский дворец и самые известные дома моды, осталась без электроэнергии. Как передает корреспондент ТАСС, магазины на этой улице не открываются уже второй день.

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"Во многих бутиках из-за отсутствия электричества не открылись защитные шторы. Нарушена работа систем безопасности, в частности, отключилась сигнализация", - рассказала ТАСС сотрудница одного из офисов.

Компания-оператор электросетей Enedis не уточнила причины аварии. Восстановление энергоснабжения уже неоднократно переносилось. В данный момент оно ожидается не ранее 20:00 по местному времени (21:00 мск). Ситуация усугубляется невозможностью подзарядить электромобили, на которые были вынуждены пересесть многие французы в связи с высокими ценами на бензин и дизельное топливо.

Ранее в аварийной ситуации оказался район площади Биржи в центре Парижа, где находится штаб-квартира Agence France-Presse. Агентству пришлось перейти на генераторы. Из-за экстремальной жары, доходившей до 42 градусов в тени, в части кварталов оплавилось асфальтовое покрытие, создав нагрузку на подземную сеть.

Оппозиционная партия "Экологисты" обвинила правительство Франции в неготовности к климатическому кризису и призвала власти признать свою ответственность за последствия аномальной жары. Как сообщила глава парламентской фракции "Экологистов" Сирьель Шатлен, левая оппозиция в ближайшее время внесет в парламент резолюцию о недоверии кабмину. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отверг обвинения, заявив, что правительство не бездействовало.