«Безграничная жадность»: зарубежные СМИ о бурной реакции в мире на доходы Трампа

Доходы Дональда Трампа на посту президента США активно обсуждаются как в американском обществе, так и в мире. Политика уже обвинили в «безграничной жадности» после того, как он заработал $2,2 млрд за 2025 год. Как зарубежные СМИ оценивают ситуацию с публикацией декларации о доходах американского лидера, в материале «Рамблера».

30 июня Управление по этике правительства США опубликовало декларацию о доходах президента Дональда Трампа. И самой доходной сферой в бизнес-империи главы Белого дома стали криптовалюты, на которых он заработал более миллиарда долларов.

Американские СМИ обратили внимание на то, что финансы президента указывают на конфликт интересов в его криптобизнесе, так как Трамп одновременно и крупный игрок в криптоиндустрии и ее главный регулятор. Однако пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что «ни президент, ни его семья никогда не были и никогда не будут вовлечены в конфликт интересов» и все действия администрации «направлены на благо американского народа».

927-страничная декларация показала, что в прошлом году президент США заработал в общей сложности более 2,2 миллиарда долларов на недвижимости, гольф-курортах, брендированных товарах, лицензионных соглашениях и судебных выплатах. Однако выделяется ряд криптовалютных доходов, и демократы уже призвали к ужесточению законодательства, отмечает The Guardian.

«Законодательство о криптовалютах, которое сейчас рассматривается в сенате, должно запретить президенту, вице-президенту, высокопоставленным чиновникам администрации, членам Конгресса и их семьям получать прибыль от криптовалютной индустрии», — заявила демократ Элизабет Уоррен, входящая в банковский комитет сената.

В свою очередь Джулиана Страттон, вице-губернатор штата Иллинойс и кандидат в сенат от Демократической партии, написала в социальных сетях, что «безграничная жадность Трампа отвратительна».

На этом фоне британская телерадиокомпания BBC обратила внимание на то, что доходы Трампа не имеют аналогов среди президентов США. Журналисты напомнили, что Гарри Трумэн покинул Белый дом в 1953 году, имея только армейскую пенсию в размере $113 в месяц. А Джордж Буш – младший перед тем, как баллотироваться на пост президента, передал свои инвестиции в слепой траст и в последнюю неделю своего пребывания в должности заявил, что понятия не имеет, как экономический кризис 2008 года повлиял на его состояние.

«Огромные доходы Трампа в 2025 году показали, какую выгоду он извлек из своего возвращения в Белый дом благодаря прибыльным проектам, которые часто стирали грань между официальной государственной политикой и частными деловыми отношениями президента, его семьи и близких советников», — отмечается в статье.

Телекомпания CNN, назвала «наглядной иллюстрацией» рост доходов курортов во Флориде, которые принадлежат семье президента.

Издание обратило внимание на то, что с начала прошлого года Трамп более двух десятков раз посещал свои резиденции — Мар-а-Лаго и Trump National Doral, — устраивая благотворительные ужины. Он также увеличил приток денег из Мар-а-Лаго, подняв вступительный взнос до 1 миллиона долларов незадолго до своего переизбрания.

По словам людей, знакомых с клубом, роскошный курорт располагает к непринужденным беседам с президентом, который часто ужинает во внутреннем дворике по вечерам.

При этом агентство Associated Press отметило, что Трамп совершил первый полет на подаренном ему Катаром самолете, стоимостью $400 млн. И глава Белого дома подчеркнул, что гордится роскошным бортом.

Напомним, что самолет был подарен президенту США во время его турне в 2025 году по странам Ближнего Востока. Получив в подарок борт стоимость $400 млн, Дональд Трамп был вынужден оправдываться в соцсетях, заявив, что военные, а значит и налогоплательщики, не должны платить сотни миллионов долларов, если могут получить что-то бесплатно, и пообещал передать самолет армии.