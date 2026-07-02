Пашинян лично проводил фон дер Ляйен в аэропорт по окончании ее визита в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян лично провожал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорт после завершения ее рабочего визита в республику. Ее самолет уже вылетел, видео с проводами главы ЕК было

опубликовано в Telegram-канале премьер-министра.

На видеозаписи видно, что Пашинян попрощался с фон дер Ляйен у трапа самолета.

В ходе визита в Ереван председатель ЕК сообщила, что ЕС планирует освободить от пошлин 80% армянского экспорта в Европейский союз и готов оказать помощь Армении в случае повышения Россией цен на поставляемый природный газ. Также ЕС направит в Армению группу экспертов для диверсификации энергетического импорта.