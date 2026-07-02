Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публично отчитала его при камерах. Как уточнил канал Echorouk News, это произошло на церемонии открытия Маккавейских игр в Тель-Авиве.

По данным источника, Сара набросилась на супруга с претензиями после его выступления перед спортсменами, участвовавшими в играх. Как стало известно, жена Нетаньяху за кулисами выразила недовольство по поводу плохой организации мероприятия. Журналисты рассказали, что Сара обвинила мужа в том, что поссорилась с присутствующими на церемонии людьми.

«Из-за тебя я поссорилась с присутствующими здесь людьми, ты заставил меня спорить с ними. <…> Ты должен заботиться обо мне, почему мне не разрешают пройти?» — приводят слова Сары Нетаньяху в материале.

Супруга премьер-министра негодовала, что ее «толкали и топтали» в толпе. Ее возмущения были сняты на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям.

"Новая оплеуха от Брижит". Филиппо пошутил о Макроне в солнцезащитных очках

Отмечается, что эта ситуация напомнила неловкие ситуации, которые жена президента Франции Брижит создавала своему мужу Эммануэлю Макрону. Особенно вспомнилась ее знаменитая пощечина в аэропорту Ханоя во Вьетнаме в мае прошлого года. На кадрах, разлетевшихся по сети, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему удар по лицу. Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.