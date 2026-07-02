Танкер Tagor покинул якорную стоянку в заливе Дуарнене

Задержанный Францией танкер Tagor, шедший из России, покинул якорную стоянку в заливе Дуарнене, где находился месяц, выяснил ТАСС на основе данных о движении судов.

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По состоянию на 20:30 мск судно покинуло залив Дуарнене, где находилось с 3 июня. Согласно данным в маршрутном листе, танкер направляется в порт Стамбула.

Как сообщило ранее Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Бреста (запад Франции), владелец нефтяного танкера был оштрафован на €1 млн. По данным ведомства, в рамках соглашения о признании вины "с судна будет снят административный арест, и оно сможет покинуть территориальные воды Франции".

1 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ВМС республики при поддержке Великобритании и других партнеров задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер Tagor, шедший из России. По предварительным данным, капитаном захваченного судна является российский гражданин, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Париже.